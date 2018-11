EU-Kartellamt Weg frei für Telekom-Zukauf in Niederlanden

Reuters hatte am Montag unter Verweis auf Insider von dem bevorstehenden Okay für die Transaktion aus Brüssel berichtet. Der Index der europäischen Telekom-Aktien stieg daraufhin um drei Prozent. Analysten sehen in der Genehmigung ein Zeichen dafür, dass die Kommission wieder mehr Übernahmen in der EU-Telekombranche erlauben könnte.