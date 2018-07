EU-Wettbewerbsbehörde: Telekom darf UPC Austria für 1,8 Milliarden Euro kaufen

Die EU-Wettbewerbsbehörde hat die Übernahme der österreichischen Tochter des Kabelkonzerns Liberty Global durch die Deutsche Telekom genehmigt. Die 1,8 Milliarden Euro schwere Transaktion schade nicht dem Wettbewerb, erklärte die Behörde am Montag in Brüssel. Durch den Kauf von UPC Austria will die Telekom künftig in Österreich erstmals Mobilfunk- sowie Festnetzangebote aus einer Hand anbieten. Zusammen kämen T-Mobile Austria und UPC künftig auf rund 6,7 Millionen Kundenbeziehungen und einen Umsatz über eine Milliarde Euro.