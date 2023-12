EuGH-Urteil Schufa: Betroffenenrechte massiv gestärkt

In einem wegweisenden Urteil hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) am heutigen Donnerstag die Rechte von Bürgern gegenüber Auskunfteien wie der Schufa gestärkt und Verbrauchern gleichzeitig neue Beschwerdewege eröffnet. Wenn Datenschutzbehörden wegsehen, wie es bisher in Deutschland gerne der Fall war, können sich Betroffene vor Gericht dagegen wehren. Vor allem diese Entscheidung dürfte weitreichende Folgen haben. „Das wird Datenschutzbehörden in ganz Europa Beine machen“, sagt Raphael Rohrmoser von der Kanzlei AdvoAdvice, der zwei der Verfahren geführt hat.