„Europa Cinemas“-Programm: EU-Kommission verdoppelt Kino-Förderung in Deutschland

Die Europäische Union hat die Förderung für Kinos in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren drastisch gesteigert. Nach Angaben der EU-Kommission gegenüber der WirtschaftsWoche flossen im Jahr 2016 (dem bislang letzten Jahr der Erhebung) 2.052.525 Euro aus dem „Europa Cinemas“-Programm in die Modernisierung deutscher Kinosäle. Vor zehn Jahren hatte die Förderung noch bei etwas über einer Million Euro gelegen. Insgesamt wurden zwischen 2008 und 2016 demnach fast 16 Millionen Euro aus dem Brüsseler Fördertopf in der Bundesrepublik investiert. Rund 180 Filmtheater in 86 Städten profitierten von den Geldern.