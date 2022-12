Europapark-Chef „Für uns ist es eine bittere Pille, so einen großen Sponsor wie Russland zu verlieren“

Sorge und Krisenbewältigung stehen vermutlich im direkten Zusammenhang mit der Pandemie. 2020 hatten Sie etwa von März bis Ende Mai auf behördliche Anweisung schließen müssen und dann nochmal von Anfang November bis Mitte Mai des nächsten Jahres. Die Hälfte der Saison war der Park zu. Das spiegelte sich auch am Umsatz, der sich auf knapp 150 Millionen Euro im Geschäftsjahr mehr als halbierte. Wie verkraftet man das als Freizeitparkbetreiber?

Zu Umsatzzahlen sagen wir als Familienunternehmen ja generell nichts. Wir können zum einen froh sein, dass wir immer so gewirtschaftet haben, dass man auch in Krisenzeiten genug Finanzmittel hat – und nicht von einer Sekunde auf die andere abhängig von der Bank wird. Wir haben nie gedacht, dass wir mal so eine Pandemie bekommen, um ehrlich zu sein, wusste ich gar nicht, was eine Pandemie ist und dass es dabei zu Lockdowns kommen kann. Dass es mal eine Ölkrise geben kann, daran haben wir immer mal wieder gedacht, gerade auch weil wir die autofreien Sonntage in unserer Anfangsphase selbst erlebt haben – eine Zeit, in der das Geschäft hauptsächlich am Wochenende lief. Dass wir durch die Pandemie stillgelegt wurden und es uns verboten wurde, die Anlage zu betreiben, war eine ganz besondere Situation.