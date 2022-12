Europapark-Chef „Für uns ist es eine bittere Pille, so einen großen Sponsor wie Russland zu verlieren“

Wie kalt ist es dann in der Wasserwelt?

Die Becken in der Wasserwelt, in denen sich die Leute länger aufhalten, müssen wir auf 30 Grad wärmen. Die Becken in den Hotels haben wir ein Grad runtergedreht. Aber da kommt man schnell an die Grenzen der Empfindlichkeit seiner Gäste. Mit jedem Grad mehr stehen mehr Gäste an der Rezeption und beschweren sich. Das ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Im Gasverbrauch haben wir nun aber 15 Prozent eingespart, beim Stromverbrauch stehen wir gleich da – das liegt aber daran, dass neue Anlagen dazukamen. Wir hatten früher einen Turm die ganze Nacht beleuchtet, das haben wir jetzt ausgestellt.