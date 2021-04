European Super League Operation Gandalf 2.0 – Nächster Revolutionsversuch im europäischen Fußball gescheitert

Als Geldgeber hat Hecht bereits damals eine namhafte Unterstützerin gewonnen: Die US-Großbank JP Morgan soll die Finanzierung sichern. Dafür will sie rund sieben Milliarden Mark (etwa 3,5 Milliarden Euro) für die ersten drei Jahre bereitstellen. Schließlich scheitert das Projekt am Widerstand der englischen Premier League und dem Einlenken der UEFA. Als Zugeständnis an die Rebellen erhöht sie die Zahl der Teilnehmer an der Champions League und lässt mehr Geld an die Vereine auszahlen.