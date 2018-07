Eurowings auf der Langstrecke: Beruhigungspille Brussels

Wolfgang Grupp fliegt nun lieber mit seinem Helikopter durch die Republik. In Flugzeuge von Eurowings will er jedenfalls nicht mehr einsteigen, hat der Geschäftsführer des Textilunternehmens Trigema in einem Brief an den Lufthansa-Aufsichtsrat mittgeteilt. Der Grund für Grupps Verärgerung: Er kam zu einem Vortrag zu spät, weil sein erster Eurowings-Flug ausfiel und der zweite verspätet war.