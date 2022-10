Eurowings-Streik „Am Ende der Dienstzeit stehen Piloten vor der größten Herausforderung“

Verhärtet sind die Fronten auch bei der Wochenarbeitszeit. Die Piloten seien stark überlastet, konstatiert VC-Sprecher Matthias Baier. Leider sei das inzwischen „europaweit Standard: Alle fliegen am Limit. Die Gewerkschaft fordert eine maximale Arbeitszeit von 50 Stunden innerhalb von sieben Tagen, das wäre immer noch deutlich mehr als eine übliche Vollzeitstelle. Im aktuellen Manteltarifvertrag sind 55 Stunden festgelegt, Eurowings hat der Gewerkschaft bereits 52 Stunden angeboten, gültig ab Januar 2025. Mehr sei wirtschaftlich nicht vertretbar. Eine Änderung erst in mehr als zwei Jahren komme aber „zu spät“, so Gewerkschafter Baier. VC-Sprecher Baier sieht zudem das Problem, „dass die Limits zunehmend Produktivitätsziele werden“. Eurowings reize „die Arbeitszeiten viel zu oft bis ans vertraglich vereinbarte Maximum aus“, kritisiert seine Gewerkschaft. „Fliegen an den Grenzwerten“ solle eine Ausnahme bleiben.



Die Gewerkschaft will außerdem die maximale Arbeitszeit pro Tag reduzieren. Piloten können bis zu 13 Stunden am Tag fliegen, zwei Mal innerhalb von sieben Tagen gar 14 Stunden. Danach müssen sie 12 beziehungsweise 13 Stunden ruhen. Die Arbeitszeit will die Vereinigung Cockpit um eine Stunde senken, die Ruhezeit um eine Stunde erhöhen. „Es ist ein anspruchsvoller Job und am Ende der Dienstzeit stehen die Piloten vor der größten Herausforderung: das Flugzeug sicher zu landen“, so Baier.