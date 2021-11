Evergrande Wie schlimm steht es wirklich um Chinas Häusermarkt?

Andererseits steht bereits die nächste Welle fälliger Zahlungen vor der Tür. Die nächste Hürde steht für Evergrande am 28. Dezember an. Dann sind Zinszahlungen in Höhe von 255,2 Millionen Dollar fällig. Danach müssen am 22. Januar Zinsen in Höhe von 117,5 Millionen Dollar und am 24. Januar in Höhe von 235 Millionen Dollar überwiesen werden. Für alle Zahlungen gilt wie zuvor eine Aufschubfrist von 30 Tagen.