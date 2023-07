EVG und Bahn: Dieser Kompromiss ist der Beginn einer Streikwelle

Gut möglich also, dass bis zum 28. August weniger als ein Viertel aller EVG-Mitglieder dem Kompromissvorschlag zustimmen. So viel wäre für einen neuen Tarifvertrag nötig, vorausgesetzt das EVG-Präsidium votiert am Freitag für eine Empfehlung des Schlichterspruchs. Wenn nicht, wird gestreikt. So oder so.