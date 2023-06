EVG und DB Streik oder Schlichtung – wie geht es weiter bei der Bahn?

Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn berät die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Donnerstag in Berlin über das weitere Vorgehen. Die Tarifkommission hatte die Verhandlungen mit dem bundeseigenen Konzern am Mittwochabend für gescheitert erklärt. Nun ist der EVG-Bundesvorstand am Zug: Er könnte einen unbefristeten Streik einleiten oder ein Schlichtungsverfahren vorschlagen.