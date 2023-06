EVG will sich gegen Mittag äußern Streik oder Schlichtung – wie geht es weiter bei der Bahn?

Nach der gescheiterten Tarifrunde mit der Deutschen Bahn (DB) berät die Eisenbahnergewerkschaft EVG über mögliche Streiks. Die EVG teilte mit, man werde sich voraussichtlich am Donnerstag gegen Mittag oder am frühen Nachmittag zum weiteren Vorgehen äußern. Derzeit berate der Bundesvorstand in Berlin noch über die nächsten Schritte. Beobachter rechnen mit weiteren Streiks, die bei einer Urabstimmung auch unbefristet sein könnten. Eine weitere Option wäre eine Schlichtung.