Ex-Bahnvorstand Alexander Doll „Wer nun glaubt, dass alles gut wird, täuscht sich“

Wo denn noch?

In Deutschland blicken wir aktuell sehr stark auf Themen wie Energie, Verkehrs- und Gesundheitsinfrastruktur. Zweifellos sind das wichtige Parameter. Aber es gibt noch andere kritische Bereiche. Die Steuerpolitik etwa muss nicht nur international wettbewerbsfähig sein, sondern auch so austariert werden, dass insbesondere der Mittelstand und familiengeführte Unternehmen, die mehr als die Hälfte der Wertschöpfung in Relation zum BIP ausmachen hier nicht überproportional belastet werden. Darüber hinaus investiert die Politik viel zu wenig in Bildung. Es geht hier um nicht weniger als die Innovationsfähigkeit und Ideenkraft Deutschlands in der Zukunft. Ich vermisse in der Bundesregierung eine Gesamtstrategie, die die Standortqualität in den Fokus rückt. Wir fallen eindeutig zurück.