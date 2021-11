Ex-Präsident Trump-Firma will offenbar Pachtrechte an umstrittenem Hotel verkaufen

Die Unternehmensgruppe des früheren US-Präsidenten Donald Trump will einem Medienbericht zufolge die Pachtrechte an ihrem Hotel in Washington für 375 Millionen Dollar verkaufen. Die Investmentfirma CGI Merchant Group habe eine entsprechende Vereinbarung mit der Trump Organization abgeschlossen, berichtete das „Wall Street Journal“ am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf ungenannte Quellen. Auch CNN berichtete darüber.