Ex-Verdi-Chef Frank Bsirske verlässt Aufsichtsräte von Deutscher Bank und RWE

Der frühere Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, gibt seine verbliebenen Aufsichtsratsposten auf. „Die nächste Aufsichtsratssitzung der Deutschen Bank wird meine letzte sein“, sagte der 69-Jährige der WirtschaftsWoche. Hintergrund ist seine Kandidatur für den Deutschen Bundestag. Bsirske tritt in Wolfsburg an und steht auf der Landesliste der Grünen in Niedersachsen auf Platz 6. Damit dürfte er höchstwahrscheinlich dem nächsten Parlament angehören.