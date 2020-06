Ex-Wirecard-Vorstand Suche auf den Philippinen nach Marsalek

Im milliardenschweren Bilanzskandal beim Zahlungsdienstleister Wirecard ist Ex-Chef Markus Braun wieder auf freiem Fuß. Nach einer Nacht in Untersuchungshaft in München wurde er am Dienstagnachmittag gegen eine Kaution von fünf Millionen Euro freigelassen, sagten Brauns Rechtsanwalt und ein Sprecher des Amtsgerichts München am Mittwoch. Braun, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Bilanzfälschung und der Marktmanipulation ermittelt, muss sich wöchentlich bei der Polizei melden.