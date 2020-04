Exit-Strategie von McKinsey und Roland Berger So könnte Deutschland den Ausweg aus der Coronakrise schaffen

Auch Knut Alicke, McKinsey-Partner am Standort Stuttgart, sieht die Unternehmen vor großen Aufgaben: „Firmen, die in der Vergangenheit nicht in digitale Systeme und integrierte Prozesse investiert haben, die immer noch Excel-Tabellen hin und her schicken, werden noch größere Probleme bekommen. Sie können Szenarien schlechter planen und stehen heute immer fünf Zentimeter vor der Wand.“