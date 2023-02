Exklusiv Interview Ex-Wirecard-Aufsichtsrätin verteidigt Umgang mit Betrugsverdacht

Quinta-Plaza berichtet auch von den Folgen ihrer Tätigkeit für Wirecard. „Niemand hat mich verklagt. Auch die Staatsanwaltschaft geht nicht gegen mich vor. Trotzdem klebt an mir der Name Wirecard, vor dem sich viele fürchten.“ Vielen Chefs von Unternehmen der Energiebranche und Aufsichtsräten schiene es „riskant, über mich mit Wirecard in Verbindung gebracht zu werden.“



Lesen Sie auch: „Manager wissen natürlich mehr, als sie preisgeben“