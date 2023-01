Exklusive Illustrationen Der Tag im Wirecard-Prozess als Comic

Heute wurde erneut Wirecards Ex-Dubai-Statthalter Oliver Bellenhaus vernommen. Er berichtete, wie er sich in einem Münchner Hotel mit Jan Marsalek und Stephan von Erffa getroffen habe, um Belege für das angebliche Drittpartnergeschäft zu fälschen. Richter Födisch wirft sogar Belege von dem Treffen der drei an die Wand: Daraus geht hervor, was sich die drei angeblich vom Hotel-Restaurant aufs Zimmer bestellt haben. Zu essen wählten alle drei Roastbeef (medium gegart).