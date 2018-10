Exklusives Ranking Das sind die besten Flugbuchungsportale

Aufgrund der möglichen Zusatzkosten landen die beiden günstigsten Portale im gesamten Ranking nur auf den Plätzen sieben und acht. Denn die angeblich wichtigen Versicherungen wirken sich negativ in der Testkategorie „Buchungsprozess und Zusatzkosten“ aus. Empfehlenswert sind flugladen.de und cheaptickets.de also in erster Linie für diejenigen Kunden, die Flüge bereits über vergleichbare Portale gebucht haben und „sich auskennen“, wie es in der Studie heißt.