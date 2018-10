Exklusives Ranking Das sind die besten Flugbuchungsportale

Um den günstigsten Preis zu ermitteln, hat die First Class & More Knowledge GmbH die Preise für verschiedene Flüge in der Economy-, Premium-Economy- und Business-Class untersucht. Hierbei ist die Economy-Class mit einer Gewichtung von 60 Prozent die Serviceklasse mit der höchsten Bedeutung. Zehn interkontinentale Flugstrecken wurden zu drei unterschiedlichen Daten betrachtet. Unter anderem Frankfurt-Bangkok oder München-Dubai.



Bei den Anbietern fluege.de, flug.de, airlinedirect.de und flug24.de kann die Serviceklasse „Premium-Economy“ in der Suchmaske nicht ausgewählt werden. Sie erhalten in dieser Kategorie daher das schlechtmöglichste Ranking.