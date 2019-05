Exklusivstudie zum ersten Quartal 722.000 Passagiere von Flugverspätungen betroffen

Für die Airline-Chefs ist das mehr als ärgerlich. Denn die Verbesserungen dieses Jahres rühren vor allem aus den von ihnen eingeleiteten Verbesserungen. Dazu entfielen in diesem Jahr Störungen in Folge des Umbaus der Branche im vorigen Jahr, wo die Käufer von Teilen der Air Berlin oder der britischen Monarch übernommene Flugzeuge und Personal in geringerem Umfang als geplant einsetzen konnten. Doch am Ende bleiben zu viele andere störende Faktoren. So fehlen in ganz Europa mehrere Tausend Fluglotsen. Darum mussten die Aufseher immer wieder den Verkehr bremsen, was zu Verspätungen führte.



Für den Rest des Jahres ist der Myflight-Chef optimistisch. Weil bislang keine großen Störungen wie Airline-Pleiten absehbar sind, erwartet er bis zum Jahresende keine weitere Verschlechterung und am Ende zumindest in Deutschland sogar weniger Verspätungen als in 2017.