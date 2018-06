Expansion IAG gründet neue Billigfluglinie "Level"

28. Juni 2018

Die British-Airways-Mutter IAG drängt mit ihrem Billig-Ableger "Level" verstärkt in den europäischen Kurzstrecken-Markt. Bild: REUTERS Bild:

IAG will mit der Billigtochter "Level" in Österreich expandieren und drängt so verstärkt in den europäischen Kurzstrecken-Markt.