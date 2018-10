Expansion in den Himmel Amazons heimlicher Aufstieg zum Airline-Riesen

Die Partner mieteten heimlich am Flughafen von Wilmington im Bundesstaat Ohio ein Lagerhaus an und starteten im Herbst einen Probebetrieb. Der lief so gut, dass Amazon im Dezember die eigene – zunächst nach ihrem Prime-Premium-Lieferdienst Prime Air genannte – Airline vorstellte. Amazon One lautete der Name des ersten Fliegers. Im Sommer startete dann der reguläre Dienst und im Schnitt kam dann alle 14 Tage ein Jet dazu.