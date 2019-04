Expansion in Deutschland Kieser Training setzt auf kleinere Studios

Die Fitness-Kette Kieser bremst ihre Expansion ins Ausland und will mehr im deutschsprachigen Raum investieren. Dabei sollen in Städten ab 40.000 Einwohner kleinere Trainingsstudios entstehen. Für 21 Standorte existieren laut Firmenchef Michael Antonopoulos bereits Verträge. In der Schweiz expandierte Kieser zudem durch die Übernahme eines Konkurrenten.