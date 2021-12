Export von Plastikabfällen: Griechischer Zoll stoppt deutschen Plastikmüll auf dem Weg nach Vietnam

Das türkische Umweltministerium sieht die Schuld bei den deutschen Behörden: „Zudem erschwert Deutschland die Situation bei der Rücknahme, was eine Rückführung in das Herkunftsland unmöglich macht“, heißt es in einem Brief des türkischen Umweltministeriums von Ende September an die beteiligten Parteien in der Türkei. Daraufhin gaben die türkischen Behörden die Container mit den Plastikabfällen aus Deutschland zum Transit in andere Staaten frei. Bereits 16 Container wurden daraufhin vor Wochen in der Türkei verladen und sollen sich nun in Vietnam, Kroatien oder Großbritannien befinden. Die 37 weiteren Container sollten über Griechenland und Singapur verschifft werden und hätten Ende Dezember in Vietnam eintreffen sollen, zeigen Frachtdokumente.