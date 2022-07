Fachkräftemangel Warum wir einen New Deal gegen die Arbeiterlosigkeit brauchen

Sebastian Dettmers, Jahrgang 1979, ist in Bremen aufgewachsen und profitierte vom Job seiner Mutter. Die war in seiner Jugend Physiotherapeutin bei Werder Bremen und hatte die Schlüssel zum Stadion. Also nahm sie ihren Sohn mit zum Training und zu den Spielen. Als die Grün-Weißen 1991 mit Trainerlegende Otto Rehhagel den Gewinn des DFB-Pokals feierten, stand der zwölfjährige Sebastian mit auf dem Rathaus-Balkon vor den jubelnden Fans. Bei Michael Jacksons Bremer Stadion-Konzerten in den Neunziger-Jahren war er auch dabei. Die große Bühne als Manager gehört Dettmers, seit er mit seinem im Juni 2022 erschienen Buch über „Arbeiterlosigkeit“ die Debatte über Fachkräftemangel belebt. Promoviert hat der Betriebswirt beim renommierten Marketing-Professor Heribert Meffert an der Universität Münster und leitete dort mehrere Jahre dessen Wissenschaftliche Gesellschaft für Marketing und Unternehmensführung. 2007 kam er zu Springer mit Fokus auf die Digitalgeschäfte des Verlags. 2011 wechselte er konzernintern zur Stepstone und ist seit Anfang 2020 CEO der Stepstone-Gruppe. Dettmers lebt mit seiner Familie in Düsseldorf, das er „eine unterschätzte Stadt“ nennt.