Fahrdienst Google-Tochter Waze vermittelt künftig überall in den USA Mitfahrgelegenheiten

San FranciscoDie Google-Tochter Waze vermittelt künftig in den ganzen USA Mitfahrgelegenheiten. Der bislang in Teilen der USA, Israel und Brasilien angebotene Dienst werde ausgeweitet, teilte Waze am Mittwoch mit. Waze-Apps bringen interessierte Autofahrer und Mitfahrwillige zusammen.