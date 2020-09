Fahrdienste Uber erwägt offenbar Kauf des Fahrdiensts Free Now von BMW und Daimler

Wie zu hören ist, hat Uber Interesse an Free Now bekundet, nachdem die Versuche des Joint Ventures, neue Investoren anzulocken, im Zuge der Coronakrise ins Stocken gekommen sind. Die Pandemie belastet den Fahrdienste-Markt, was den informierten Personen zufolge die Verständigung auf einen Preis erschweren könnte. Daimler hatte seine Hälfte an Free Now per Ende Juni mit 618 Millionen Euro bewertet.