Fahrdienste: Uber und Careem dürfen weiter in Ägypten fahren

Im März verlangte ein Gerichtsurteil, dass Uber und Careem ihre Aktivitäten in Ägypten vorübergehend einstellen – geklagt hatte eine Gruppe von Taxifahrern. Die Fahrdienste bekamen in den vergangenen Jahren in Ägypten regen Zulauf. Die Autos sind in der Regel deutlich komfortabler als die oft heruntergekommenen Taxis, die Bestellung und Navigation per Smartphone macht das tägliche Verkehrschaos für Zehntausende Gäste erträglicher. Durch den Erfolg der Unternehmen fürchteten die Taxifahrer zunehmend um ihre Existenz.