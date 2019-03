 Fahrdienstvermittler: Uber-Rivale Lyft reicht Antrag für Börsengang ein

San Francisco/WashingtonDer US-Fahrdienstvermittler Lyft treibt seinen geplanten Börsengang voran. Das Unternehmen reichte am Freitag bei der US-Börsenaufsicht SEC seinen am Finanzmarkt mit Spannung erwarteten Antrag für eine Aktienplatzierung ein und gewährte damit erstmals tiefere Einblicke in die Geschäftszahlen.