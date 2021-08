Fahrdienstvermittlungen Uber vor Gericht: Bolt klagt an

Nächste Eskalation im Zoff zweier Mobilitätsplattformen: Das estnische Mobilitäts-Start-up Bolt strengt vor dem Landgericht Berlin zwei juristische Verfahren an gegen den großen Wettbewerber Uber aus den USA. Beide Unternehmen vermitteln Fahrdienste über eine App. Uber ist mit großem Abstand Marktführer in Deutschland mit einem geschätzten Marktanteil von etwa 80 Prozent. Bolt ist in Deutschland mit seiner Fahrdienstvermittlung erst im Juni gestartet und bislang nur in Berlin verfügbar.