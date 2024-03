Fahren, aber nicht kassieren Streik ohne Streit? In Japan geht das

Schon 2015 beklagte Hifumi Okunuki, Dozentin für Arbeitsrecht und Präsidentin der Tokioter Tozen-Gewerkschaft, in einem Gastbeitrag für die „Japan Times“, dass ihre jungen Studenten weder wüssten, was ein Streik ist, noch wozu man diesen benötige. Okunuki begründet diese Indifferenz auch damit, dass viele Dienstleister das japanische Geschäftsmantra „Der Kunde ist Gott“ mittlerweile fast religiös verinnerlicht hätten. Für viele Arbeitnehmer sei es undenkbar geworden, Kunden aufgrund der eigenen „selbstsüchtigen Begehren“ zu belästigen. Und das, obwohl auch in der japanischen Verfassung das Streikrecht verankert ist. Die Busfahrer Okayamas fanden 2018 einen Weg, diesen inneren Zwiespalt zu umgehen.

Selbstverständlich lässt sich ein Streik einer regionalen Busgesellschaft in Japan nicht mit dem Generalstreik einer Deutschen Bahn oder bundesweiten Ausständen von Verdi vergleichen. Außerdem kauft man hier Tickets über die App oder an Automaten. Pendler haben in der Regel ein Monatsticket.