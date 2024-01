Fahren, aber nicht kassieren Streiken, ohne Kunden gegen sich aufzuhetzen – ein kurioses Beispiel aus Japan

Auch im australischen Brisbane wurden Kunden 2017 von streikenden Busfahrern umsonst mitgenommen, deutlich mehr mediale Aufmerksamkeit erreichte aber die Aktion ein Jahr später in Okayama – womöglich, weil es zum tradierten Bild japanischer Dienstleister passt, die ihren geschätzten Kunden auf gar keinen Fall Unannehmlichkeiten bereiten wollen und deswegen andere Wege finden, sich durchzusetzen. Es handelt sich also mitnichten um die übliche Art und Weise, wie in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt gestreikt wird. „Huelga a la japonesa“, eine urbane Legende aus Lateinamerika und Spanien, besagt, dass beim „Streik auf japanische Art“ durch Mehrarbeit gestreikt wird: Die Angestellten fahren ihre Produktivität in einer Weise hoch, die die Unternehmen nicht verkraften können und setzen so ihren Willen durch.



Hört sich sensationell an, ist so aber nie passiert. Die Geschichte findet Nacherzähler, weil sie zu dem Bild passt, das die westliche Welt von den „arbeitsbesessenen“ Japanern hat. Szenen wie die Gelbwesten-Proteste in Frankreich, inklusive brennender Autos und Prügeleien mit Polizisten, sind ohnehin undenkbar.