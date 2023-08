Fahrgastboom bei der Bahn Wie passen Fahrgastrekorde und Verluste zusammen?

Ein Bahn-Boom geht durch das Land. Ein Rekord jagt den nächsten. Erst vor wenigen Tagen freute sich Richard Lutz, der Chef der Deutschen Bahn, über einen „historischen Rekord“ im Fernverkehr. Noch nie seien die Menschen so viel Bahn gefahren und hätten so viel Kilometer per Zug zurückgelegt wie in den ersten sechs Monaten dieses Jahres. In seinen ICEs und anderen Fernzügen verzeichnet der Konzern bislang 68 Millionen Fahrgäste, fast 15 Prozent mehr als zum Vorjahreszeitpunkt. Das sind fast 3 Milliarden Euro Umsatz, ein Drittel mehr als zuvor. „Unser Nachfragepotential ist noch lange nicht ausgeschöpft“, sagte Lutz bei der Verkündung der Bilanzzahlen. Und das klang so, als ob der Konzern die grüne Mobilität endlich entfesseln würde.