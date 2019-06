Familie Kristiansen Lego-Eigentümer kaufen Legoland zurück

Die Lego-Eigentümerfamilie Kristiansen kauft mit Hilfe des US-Finanzinvestors Blackstone die Legoland-Freizeitparks zurück. Die dänische Familienholding Kirkbi und Blackstone bieten 5,9 Milliarden Pfund (6,6 Milliarden Euro) für die in London börsennotierte Merlin Entertainments, der auch die „Madame Tussauds“-Wachsfigurenkabinette gehören. Kirkbi-Chef Sören Thorup Sörensen sagte am Freitag, die Legoland-Parks und die übrigen Sparten von Merlin könnten sich am besten abseits der Börse entwickeln. Das Unternehmen von der Börse zu nehmen, hatte im Mai der aktivistische Investor ValueAct gefordert, weil sich nur so die nötigen Investitionen finanzieren ließen.