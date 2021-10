Familienunternehmen: Autovermieter Sixt profitiert von hohen Mietwagenpreisen

Bei Sixt brummt das Geschäft fast wie vor der Coronakrise. Europas größter Autovermieter profitiert von steigenden Mietwagenpreisen und hob deshalb zum zweiten Mal innerhalb eines Monats die Gewinn- und Umsatzprognosen für das laufende Jahr an. Das Familienunternehmen rechnet nun mit einem Umsatz von 2,1 bis 2,3 Milliarden Euro, wie Sixt am Mittwoch in Pullach bei München mitteilte.