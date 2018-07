Fast-Food-Franchise Wie Burger King und McDonald's mit Hilfe deutscher Unternehmer wachsen wollen

Nicht alle Franchisenehmer sind so offen für den Fortschritt. Die "Kleinen Parteitage", wie die Versammlungen der Franchisenehmer intern genannt werden, versammeln jeden Typus. Inzwischen stehen in Deutschland die Kinder der ersten Franchisenehmer in der Nachfolge ihrer Eltern beim Betrieb an der Spitze der jeweiligen Betriebs-GmbH.



Sie suchen, wie Heinritzi oder Baum, kontinuierlich nach neuen Standorten. "Die weißen Lücken auf der Landkarte werden weniger", sagt Heinritzi. Neue Formate wie kleinere Filialen in Autobahnraststätten oder gar Tankstellen sind ein Weg, um den Umsatz zu erhöhen. Ein anderer: Den Pro-Kopf-Umsatz nach oben zu treiben. Ein Umsatzplus von 10 Prozent umgerechnet erzielt Heinritzi in den neuen Filialen, in denen Kunden an einem Terminal bestellen und die Burger an den Platz gebracht bekommen.

Fast wie in einem richtigen Restaurant.