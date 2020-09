Fastener-Messe in China Plötzlich CEO für einen Tag

Freigetränke und kostenloser Eintritt waren für Michael Moser Standard, wenn er während seines Auslandssemesters in China auf eine Party ging. „Als europäischer Student in China lebst du wie Gott in Frankreich“, erzählt der BWL-Student. Ausländische Studenten kämen in der Volksrepublik nicht umhin, sich von Promotern umwerben zu lassen, die sich genau auf diese Zielgruppe spezialisiert haben: „Manchmal haben die uns sogar angeboten, bei alltäglichen Sachen zu helfen, zum Beispiel bei der Anmeldung im Fitness-Center oder wenn man Gesangsunterricht wollte.“ Das Ziel der Promoter sei es, dass die Studenten gesehen werden: „Egal wo: Wenn Europäer dort sind, kommt das bei Chinesen offenbar gut an“, erzählt Moser.