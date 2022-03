Fastfood-Filialen „Wir brauchen bei Burger King schlicht nicht mehr so viele Sitzplätze“

WirtschaftsWoche: Herr Everke, vor zwei Jahren haben Sie den Chefposten bei Burger King Deutschland übernommen. Gab es seither eigentlich noch andere Themen als Corona für Sie?

Cornelius Everke: Inzwischen rücken wieder andere Themen in den Vordergrund: Vor allem der Krieg in der Ukraine hält uns alle in Atem. Aber klar, in den vergangenen beiden Jahren stand die Bewältigung der Pandemie ganz oben auf der Agenda. Das fing an meinem ersten Arbeitstag Mitte April 2020 an: Ich bin zur deutschen Burger-King-Zentrale nach Hannover gefahren und die gesamte Stadt befand sich im Lockdown, alles war geschlossen. Das war geradezu gespenstisch. In der Verwaltung haben wir schnell auf Remote Work umgeschaltet und in den Restaurants ging es vor allem darum, das Geschäft stabil zu halten, unsere Franchisepartner zu unterstützen und alle Möglichkeiten zu nutzen, unsere Gäste weiter zu versorgen.