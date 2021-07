Fehlende Coronahilfen: Starkoch Alfons Schuhbeck meldet Insolvenz an

Der Münchner Starkoch und Gastronomieunternehmer Alfons Schuhbeck kämpft mit den wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie. Bereits in der vergangenen Woche haben die Schuhbeck's Partyservice GmbH & Co. KG sowie weitere Gesellschaften des Gastronomen Insolvenzantrag gestellt. Am 14. Juli wurde der Jurist Max Liebig von der Kanzlei Jaffé Rechtsanwälte zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt, geht aus Gerichtsunterlagen hervor. Ein Kanzleisprecher bestätigte die Informationen. Schuhbeck ließ eine Anfrage der WirtschaftsWoche am Freitag zunächst unbeantwortet. Erst am Sonntag erklärte Schuhbeck in einer Pressemitteilung: „Nachdem die vollmundig angekündigten Staatshilfen bei mir bis heute ausgeblieben sind, muss ich für meine Betriebe Insolvenz anmelden.“ Er selbst werde schon einen Neustart hinbekommen, „aber meine rund 50 Mitarbeiter trifft das richtig hart,“ so Schuhbeck.