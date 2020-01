Ferienflieger gerettet Condor soll an polnische Airline LOT gehen

Der Ferienflieger Condor hat nach monatelanger Suche einen Käufer gefunden – und sich damit aus der Insolvenz des britischen Mutterkonzerns Thomas Cook gerettet. Die polnische Airline LOT wird Condor Insidern zufolge übernehmen. „LOT bekommt den Zuschlag“, sagte ein mit dem Vorgang Vertrauter der Nachrichtenagentur Reuters am Freitagmorgen. Zwei weitere Insider konnten das bestätigen. Offiziell will der Ferienflieger den neuen Eigentümer um elf Uhr auf einer Pressekonferenz in Frankfurt am Main bekanntgeben. Die hatte das Unternehmen am Morgen einberufen, „um gemeinsam mit dem neuen Eigentümer von Condor über die Zukunft von Deutschlands beliebtestem Ferienflieger zu informieren“, heißt es in der Mitteilung.