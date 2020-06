Ferienflieger Tuifly streicht Jobs und halbiert Flotte

Tuifly ist die Airline des weltgrößten Tourismusunternehmens TUI. Dies hatte jüngst den Abbau von konzernweit rund 8000 Arbeitsplätzen angekündigt, um in der Virus-Pandemie gegenzusteuern. Die Gewerkschaften verurteilten den Jobabbau, über den das Personal am Donnerstag informiert wurde. „Die Vereinigung Cockpit (VC) bedauert die Ankündigung von Tuifly, rund 700 Arbeitsplätze in Cockpit und Kabine abbauen zu wollen“, erklärten die Interessenvertreter der Piloten. Es sei ein schwerer Schlag für die Beschäftigten, dass die Flotte um rund die Hälfte reduziert werde und nur noch von Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und München geflogen werden solle. Die Gespräche mit der Tuifly-Geschäftsführung müssten nun zügig, „ohne Kalkül ehrlich und offen geführt werden“, sagte VC-Präsident Markus Wahl.