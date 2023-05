Fernbus-Anbieter Flix expandiert mit Fernbussen nach Indien

Dabei will Flix wie auch in allen anderen Ländern keine eigene Busflotte betreiben, sondern mit regionalen Busunternehmen kooperieren. Flix tritt in diesem Modell vor allem als Vermittler der Fahrten auf und kümmert sich unter anderem um den Kundendienst, die Netzplanung und das Marketing. In Indien will das Unternehmen zunächst damit anfangen, Metropolregionen miteinander zu verbinden. Konkrete Strecken und Zeitpläne wurden nicht bekannt.