Fernbusmarkt Neuer Anbieter BlaBlaBus greift Flixbus an

Nun will BlaBlaCar auch in Deutschland Gas geben. BlaBla-CEO Nicolas Brusson sagte dem „Handelsblatt“, dass bis Jahresende 2019 in Deutschland und den Beneluxstaaten 60 Städte unter dem neuen Namen BlaBlaBus angefahren werden sollen. Der 41-jährige Franzose startet die Expansion bewusst in Deutschland. „Die Menschen wollen ein alternatives Angebot“, so Brusson.



Für den deutschen Markt bedeutet das in mehrfacher Hinsicht Veränderung. Die Auswirkungen für Flixbus, Kunden und Buspartner:



Flixbus: Die Münchener dürften den Einstieg der Franzosen nicht unbedingt erwartet haben. Zahlreiche Wettbewerber haben sich bereits erfolglos zurückgezogen. Die meisten Angriffe waren unglücklich vorbereitet: Megabus beispielsweise trat mit eigenen Bussen an. Auch Touring setzte auf eigene, teure Fahrzeuge. Andere Anbieter wie die Deutsche Post setzten zwar auf ein ähnliches Geschäftsmodell wie Flixbus, das vor allem Fahrten vermittelt und über Subunternehmen fahren lässt. Doch wer allein schon mit zwei hoch bezahlten Geschäftsführern (einer von der Post, der andere vom Joint Venture-Partner ADAC) antritt, darf sich nicht wundern, wenn die hohen Kosten dem Unternehmen die Luft abdrehen. BlaBlaCar ist ähnlich schlank unterwegs wie Flixbus und setzt auf das gleiche Geschäftsmodell. Der neue Gegner ist also stärker einzuschätzen.