Fernsehkonzern: Berlusconi-Statthalterin soll in Aufsichtsrat von Pro Sieben einziehen

Der italienische Großaktionär MFE-Mediaforeurope bekommt einen Platz im Aufsichtsrat von Pro Sieben Sat 1. Die Medienmanagerin Katharina Behrends, die seit dem vergangenen Jahr als Statthalterin von MFE für Deutschland, Österreich und die Schweiz in München fungiert, soll auf der Hauptversammlung am 30. Juni in das Aufsichtsgremium einziehen, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Einladung hervorgeht.