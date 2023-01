Fernsehwerbung 6 Grafiken zeigen: So hart würde ein Süßwaren-Werbeverbot deutsche Sender treffen

Auch die Politik will künftig gegen Werbung für sogenanntes „Junkfood“, also ungesunde Nahrung, vorgehen – das steht bereits im Koalitionsvertag. „Geld zu verdienen, indem man die Gesundheit der Kinder ruiniert, halte ich für keinen guten Weg“, bekräftigte im Dezember Bundesernährungsminister Cem Özdemir. Schon in Kürze will sein Ministerium einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorlegen. Allerdings: Eine „Werbebeschränkung light“, die lediglich klassische Kindersendungen adressiert, würde „ihr Ziel verfehlen“, warnt Foodwatch vorsichtshalber schon vorneweg. „Kinder gucken im Fernsehen nicht nur Zeichentrickfilme und die Sendung mit der Maus“, heißt es von den Verbraucherschützern. Gerade in den Hauptsendezeiten am Abend würde die Lebensmittelindustrie „Kinder mit Junkfood-Werbung überschütten“.