Deutsche Bahn bringt den „Super Sparpreis“

Die Deutsche Bahn will mit neuen Angeboten mehr Kunden gewinnen. Fahrkarten ab 19,90 Euro gibt es ab August dauerhaft und nicht nur in Aktionszeiträumen. Außerdem sollen dann Kunden auch ohne Bahncard mit ihrem Fahrschein Busse und Bahnen am Abfahrts- und Zielort nutzen können, wie am Montag aus Bahnkreisen in Berlin verlautete.