Fernverkehrschef Peterson „Die Bahn ist das Rückgrat für den Klimaschutz in Deutschland“

Für ein wirklich gelungenes Reiseerlebnis müsste endlich mal alles perfekt zusammenpassen: pünktliche Züge, stabiler Mobilfunkempfang, ausreichend Platz, funktionierende Toiletten und Bordküchen. Seit Jahren gelobt die Deutsche Bahn Besserung. Aber warum hat man eigentlich so oft das Gefühl: Irgendetwas ist immer?!

Wir sind noch nicht dort, wo wir sein wollen. Aber wir investieren, modernisieren und digitalisieren für unsere Kunden an allen Stellen. Wir erhöhen massiv die Kapazitäten in den Instandhaltungswerken, bauen zwei komplett neue Werke in Dortmund und Nürnberg. Wir teilautomatisieren manuelle Tätigkeiten wie die Sichtprüfung von Schäden am ICE und nutzen künftig Roboter für die Entsorgung von Abwasser der Toiletten. Das spart enorm Kapazitäten in den Werken. Mit den freien Ressourcen können wir Züge schneller warten, das erhöht die Verfügbarkeit der Flotte und stabilisiert den Bahnbetrieb. Alles in allem ist die Digitalisierung bei der Bahn nicht weniger als der Start in eine neue Ära der Eisenbahn – vergleichbar mit dem Wechsel von Dampf- zur Elektrolok.